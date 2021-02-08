陳曉東早前以45歲之齡參加大陸綜藝節目《追光吧！哥哥》，成為隊中年齡第二大的成員，但他的人氣不比一班年輕男星輸蝕。近日他在訪問中透露，將帶兩位女兒陳芷霖及陳芷怡到北京與爺爺團聚，共度農曆新年。

一向出名愛妻的陳曉東，被問到預備幾多「利是」給老婆王妤嫻時，他立即截住問題，笑言：「不可以問這麼恐怖的問題！我老婆已經在旁邊做出數錢的手勢了啦！我真的是一路任由宰割！」其實陳曉東過往曾被拍過與老婆到名店掃貨，他負責埋單；而他以前曾透露，由於情人節、結婚紀念日及太太生日都在差不多時後，自嘲每年這個時候都是自己最慷慨解囊的時候，他都會任由老婆及媽咪碌卡購物。

既然對陳媽媽和陳太都照顧周到，陳曉東當然不會忘記2位寶貝女，他一提起女兒，陳曉東不禁嘴角上揚，他透露：「女兒現在有去學鋼琴與舞蹈，日前參加蕭邦國際少年兒童鋼琴大賽（中國區比賽北京賽區預選賽）拿到第二名。」

提到過去一年受武漢肺炎疫情影響，波及到很多他的工作及行程，亦令他少了很多和朋友相聚的時間，他希望疫情快點過去。而他平日也有看台灣的綜藝節目，懷念與徐乃麟、曾國城、吳宗憲及黃子佼幾位名主持人相處的日子。

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