2013年1月底，加拿大華裔大學生藍可兒赴美到洛杉磯旅遊，入住塞西爾酒店後離奇失蹤，直至2月19日，藍可兒被發現全裸死在酒店頂樓水塔，由於疑點重重，加上她生前一段升降機閉路電視片段，見到藍可兒行動舉止異常，似與升降機外的其他人對話，令事件更添神秘。

Netflix推出四集犯罪紀錄片《犯罪現場：賽西爾酒店失蹤事件》（Crime Scene：The Vanishing at The Cecil Hotel），拍攝隊伍訪問曾接手案件的調查人員、酒店員工以及其他住客，試圖拼湊藍可兒案的來龍去脈，而塞西爾酒店更成為懸案的最大關鍵，由於該處一直有「死亡酒店」之稱，故有關酒店的恐怖傳聞亦越來越多。

黑色大理花碎屍案

塞西爾酒店於1927年開幕，以當時流行的裝潢吸引商務人士入住，可惜只風光短短數年，酒店從30年代開始引來流氓、歹徒聚集，曾發生過多宗離奇謀殺案和自殺事件。事實上，塞西爾酒店因管理不善，加上房價便宜亦是犯罪頻傳的原因，於2013年發生藍可兒命案後改名「Stay on Main Hotel」，目前已經停業。

塞西爾酒店落成以來實在鬧出多宗駭人聽聞的事件，當中1947年發生的「黑色大理花」碎屍案，受害者伊麗莎白修特（Elizabeth Short）曾投宿於此，甚至連環殺人犯理察拉米雷茲（Richard Ramirez）、傑克特維格（Jack Unterweger）亦曾分別於1985年、1991年入住塞西爾酒店。

1947年

美國影星伊麗莎白修特被發現陳屍於路旁，她生前曾慘遭凌虐及毒打，身體被人砍成兩截，嘴唇被割裂到耳邊，形成驚悚的小丑式笑容，內藏更被取出，死狀恐怖，屍體經清洗至幾乎沒有血跡，且體內血液徹底流乾，坊間對這宗震驚全球的荷李活女星命案稱之為「黑色大理花」，被形容為二戰後美國加州歷史上最駭人聽聞的凶殺案，當時警方展開調查，嫌疑犯多達150人，可是最後沒有逮捕任何一位疑犯，有指伊麗莎白最後被人目擊到是出現在塞西爾酒店，外界認為她出事前投宿該酒店，案件至今尚未破案。因而成為懸案。

1954年

「黑色大理花」碎屍案發生後，塞西爾酒店時有冤魂徘徊的鬼故傳出，而自殺案也開始頻生。1950到60年代，謠傳住在塞西爾酒店的房客會產生自殺念頭；50歲的住客Helen Gurnee，從七樓的窗口躍下，直接摔到了塞西爾酒店的門前。

1962年

1962年2月，一名女性Julia Moore從八樓的窗口跳下身亡；同年10月，27歲的Pauline Otton跟她分居的丈夫發生爭吵後由九樓墮下，當場壓死了走在街上的65歲老人George Gianinni。

1964年

房客還不僅僅死於自殺，退休的接線生Osgood在她房間被發現洗劫而亡，Osgood以生前會餵養廣場的鴿子聞名，但她慘遭兇手刺傷、勒死、強姦，案件至今仍未解決。

1985年

綽號「夜間狙擊手」的連環殺人狂理查拉米雷茲（Richard Ramirez），1985年入住塞西爾酒店頂樓一間房間，房價才14美元（約110港元），他至少殺害了14人，每次犯案，他都將受害者的血衣棄置在酒店的垃圾收集箱。理查拉米雷茲是個忠誠的撒旦教徒，他被捕後沒有絲毫悔意，之後被囚禁在美國加州監獄，於2013年因為癌症逝世。

1991年

奧地利記者傑克恩特維格（Jack Unterweger），1991年入住塞西爾酒店，其間招妓後把三名妓女殺害，傑克恩特維格用胸罩將受害人勒死，然後在將屍體丟棄在酒店附近。在被捕後，傑克在1994年被判九宗謀殺罪成後自殺身亡，而他擇該酒店的原因，被指是為了對理查拉米雷茲「致敬」。

2014年

在藍可兒死後一年，一名男童Koston Alderete懷疑在塞西爾酒店拍下靈異照片，雖然影像不太清晰，但許多人都認為是有幽靈站在酒店窗外。Koston受訪時也聲稱拍照後，自己也被嚇到，當晚一直做噩夢。

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