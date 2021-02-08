由綾瀨遙夥拍高橋一生的TBS電視台新劇《天國與地獄》，自上月開播以來成績理想，昨晚播出的第四集有13.4%平均收視，令該劇能連續四集也超過13%以上的收視佳績。

《天國與地獄》由著名編劇森下佳子負責劇本，是森下與綾瀨遙繼《白夜行》、《仁醫》及《繼母與女兒的藍調》等人氣劇後再度拍檔，今次綾瀨遙挑戰演技，由充滿正義感的女刑警望月彩子變身殺人案疑犯日高陽斗，與扮演日高的高橋一生，在劇中演繹出交換靈魂前後的變化，綾瀨遙早前現身宣傳時自言為演男人，除了坐姿要擘開雙髀外，還有撳手機及語調也有不同，她還為該劇不乏性感演出，綾瀨遙在第二集中有一場騎在柄木佑身上脫去外衣的親熱戲，而新一集就有她的出浴鏡頭，並在浴缸內擺出豪邁甫士。

《天國與地獄》首播時高開16.8%收視，第二至第三四集仍保持有14.7%、14.1%、13.4%，成績算相當不俗。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！