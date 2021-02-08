韓國男星金正鉉孖女星申惠善合作的tvN劇集《哲仁王后》，昨晚播出第18集，劇情講到堂兄羅仁宇發現申惠善並不是他本來認識的堂妹而追殺她，刺激收視微升至14.844%，香港劇迷可於「黃Viu煲劇平台」追看最新劇情。

裴宗玉密謀立新王

昨日一集講述金正鉉為了保護申惠善的安全而離宮，跟羅仁宇對決時負傷跳下懸崖，生死未卜，不過大王大妃裴宗玉一行人已經決定要立新的王。而申惠善一開始聽到金正鉉去世的消息而非常傷心，不過她去確認遺體時，發現金正鉉未死一事，而且看穿了大王大妃的計劃，於是申惠善決定出宮尋找金正鉉。

申惠善出宮前羅仁宇嘗試阻止，而申惠善就攤牌表示自己不是羅仁宇自細就認識的那個堂妹，又用箭射傷羅仁宇，令羅仁宇終於意識到眼前人不是真正的申惠善，隨後更帶兵追殺申惠善，陪伴申惠善出宮的崔尚宮（車清華飾）及洪燕（蔡瑞恩飾）為了保護申惠善而陷入危機。劇集結尾時，見到羅仁宇於懸崖邊用手掐住申惠善的頸，申惠善陷入危機。

金正鉉陷新危機

另外，金正鉉被草藥師救回一命，但金正鉉發現對方藏有寫上暗語的信，草藥師更拿着鐮刀出現，預告金正鉉又要面臨新的危機。而於率先公開的預告中，見到羅仁宇幫助申惠善逃走，不過申惠善隨後露出驚訝的表情，令人好奇她能否順利生存下來。

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