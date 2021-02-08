33歲荷蘭籍中越混血兒阮兒，昨日宣佈甩拖回復單身，與衛志豪三年情玩完，聲稱不涉及第三者。二人早前同居試婚，阮兒曾在訪問中透露受「生蛇」困擾，「一年生咗十幾次蛇」，幸得衛志豪細心照顧，想不到二人最終爆出分訊，阮兒更指已分手一段時間，目前準備搬離愛巢，單身過情人節，而衛志豪被問分手一事，竟然一頭霧水，傳出他可憐「被分手」。

衛志豪今午回TVB開工，被問事前是否毫不知情、分訊是否早有共識，還是看報道才知道分訊？衛志豪解釋：「其實之前大家有講過，只係唔知佢幾時會向傳媒朋友講，大家已經傾過。」

對於三年情告終，衛志豪坦言以結婚為前提：「當然會難過，已經3年！我自己係有諗結婚嘅！咁呢個唔係主要分手原因。每個時間會做唔同嘅嘢，又會覺得呢個時間應該做其他嘢，而家timing唔啱，可能我做得唔夠好。佢有呢個決定，我哋都研究咗一段時間。冇辦法啦！既然佢決定咗，就要尊重佢呢個決定，佢有咩需要，我都會盡量配合，大家冷靜吓、努力工作……第時可以再一齊。」被問到分手原因，衛志豪未有正面回應：「原因嚟講仲係了解當中。」

問及有沒有機會復合，衛志豪斬釘截鐵地說：「暫時嚟講係一定要分開吓，將來嘅事好難講，唔知有冇再喺埋一齊，有可能會，亦有可能唔會，我暫時唔知，咁再見都係朋友嚟，祝福佢搵到佢想要嘅嘢。」

講到外界對他跟阮兒分手感到意外，衛志豪一再表明尊重阮兒的決定：「現在這個時間，大家都要努力工作，有啲想要嘅嘢都要努力去搵，可能佢覺得而家分開吓…比較…我係男人，佢有呢個決定，我會祝福同尊重佢，如果佢有咩需要幫忙，我都會幫佢。」衛志豪又指今年農曆年不會去拜年，反而他會跟朋友騎電單車兜風「行大運」，亦習慣每年去花市買桃花。

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