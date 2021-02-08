第55屆美式足球超級碗大賽於佛羅里達州舉行，由於疫症關係，今屆超級碗入場觀賞都要依社交距離措施入座，入座人數只有全館的三分一，22,000名觀眾當中有7,500名是免費入場的醫護人員，以答謝他們的無私付出。作為美國年度最受歡迎的體育節目之一，預計觀看直播的人數會達1.87億人，廣告效益非常可觀，所以表演節目依舊精彩，嘉實陣容絕不遜於美國總統就職典禮。

開場前就有美國小詩人Amanda Gorman朗誦表演，以自創的詩篇《Chorus of the Captains》感謝三名在疫情其間有貢獻的人。在總統就職禮表演後，一夕爆紅的Gorman，今次穿上意大利品牌Moschino的珠飾刺繡外套，宮廷服式剪裁，膊頭輪廓較大，甚有美式足球運動衣的影子。另一位表演嘉賓Miley Cyrus則穿上以美式足球為靈感的啦啦隊舞台服，皮革和金屬釘的細節，貫徹Miley 平日的搖滾風格，非常有力量，但論新鮮感，Amanda Gorman 略勝小性感的Miley。

比賽中場有The Weeknd的演出，穿上紅色Givenchy 西裝，上面綴滿水晶，由四名刺繡師以250個工時完成，屬高訂規格。他帶領分佈全場的舞蹈員，唱出《Blinding Lights》 、《Starboy》、《Earned It》等經典歌的Medley，紅海的場面非常震撼。

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