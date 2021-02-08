張智霖（Chilam）跟老婆袁詠儀（靚靚）早排雙雙返大陸拍戲做直播接綜藝，密密賺錢準備過肥年。夫婦兩人早前已返港，並完成隔離可以自由活動。前日《蘋果》記者發現Chilam夫婦快閃跑馬地辦年貨，全程僅15分鐘，果然是現代繁忙都市人。

前日下午約5時30分，Chilam載着老婆靚靚開車到跑馬地，中途放下靚靚，他再去搵咪錶位泊車。靚靚落車後即快步行入一間花店，但沒有四圍參觀，一會Chilam就出現，靚靚就直接搵店主，用手比劃高度，位置約在比她的肩膊高一點點，看來是想買起碼要5呎高的植物，見他們聊了幾句之後，靚靚和Chilam似想轉身離開，隨即被老闆娘叫住，之後就帶着兩人去到後巷，原來後巷也放了幾個貨架的年花盆栽，店員拉開圍起來的帆布讓靚靚揀貨，大約8分鐘後，二人回到店內再跟店主說了幾句話便離開。

兩人離開花店後，心情看似不錯的靚靚又再快步行去街市，穿過人群行入一間雜貨舖，Chilam就在外邊等着，靚靚問了事頭婆一句就轉身走，估計是沒賣她想要的貨，臨走時靚靚還揮手講拜拜，應該是買慣買熟。之後她跟着Chilam行去泊車處，全程不超過15分鐘，靚靚臨上車時還跟記者講新年快樂，認真有禮貌。

另外，靚靚昨日在社交平台晒出一張跟老公Chilam的合照拼圖，慶祝結婚20周年紀念，她留言：「人生漫漫、愛久彌新。」至於Chilam就在IG分享收到朋友送的蛋糕，感謝友好們的心意和祝福。49歲靚靚跟同齡Chilam於2001年於美國註冊結婚，育有現年14歲獨子Morton。

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