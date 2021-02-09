溫碧霞（Irene）近半年在內地工作，近日為了回港過年推掉不少工作，但她也覺值得，今日她到新城電台接受訪問時說：「已經有半年冇返香港，真係好掛住屋企人，覺得好似小別勝新婚，返到嚟好開心，內地工作係好充實，但家人係最重要。」Irene透露月尾便返內地，拍攝電影《731》及一些綜藝節目，5月才回港拍攝由她工作室製作的《我們的18歲》，電影是真人真事改編，令她回想起小時候因反叛而離家出走，被星探發掘才訂立當個出色演員為目標，這夢想至今也沒有改變。

新一年工作密麻麻，Irene坦言十分感恩，問到老公可會投訴？她笑說：「佢冇呀，我返嚟佢都好開心，因為一段時間嘅離開，我哋關係就好似新婚咁，有初戀嘅感覺，因為太少機會見，我哋都會珍惜一切。」至於問到推掉工作回港過年，是否損失慘重？Irene說：「其實呢半年已經好充實，已經做咗1年嘅工作，見到啲粉絲好熱情，仲會開心到喊，我好滿足。」

至於提到早前在互聯網發放一段在豪宅騎馬的片段，被網民批評炫富，Irene解釋說：「嗰間屋唔係我㗎，嗰度係我喺杭州拍嘢時一個老闆嘅別墅，有粉絲知我鍾意馬，所以就運咗隻馬嚟，我冇屋喺內地㗎。我又冇唔開心嘅，流言蜚語都慣咗，當娛樂新聞睇，大家睇得開心就OK。」

新年將至，Irene的願望是疫情盡快過去：「見到大家冇晒自由、冇得出街食飯，食飯都要分開坐，好sad，希望全世界嘅疫情都快啲過，開心健康。」

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