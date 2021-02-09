39歲李施嬅昨日晒出3卡巨鑽宣佈訂婚，趕在「四字頭」前成為人妻，李施嬅自言有甜蜜的新嘗試，希望牛年一定會更好，而胡杏兒指一班好姊妹早已知道此事，好戥李施嬅開心。今日麥玲玲師傅、陳山聰及姚子羚出席大台活動，玲玲師傅送上不同的門掛給嘉賓，祝姚子羚嫁人，陳山聰拿視帝。

姚子羚受訪時稱替好友李施嬅開心：「我哋知，不過就唔知佢係噚日宣佈，佢講之前冇通知我哋，戥佢開心！因為佢肯將呢個咁開心嘅消息話畀全世界嘅人聽，分享呢份喜悅，希望佢哋白頭到老、永結同心，等疫情快啲過，搞一個婚禮，咁我哋可以做姊妹。」

姚子羚指見過李施嬅未婚夫：「見過！其實本身係我識嘅，佢係一個好風度、心地善良，對事業好努力、工作好有熱誠嘅男人，最重要係佢好錫施嬅，咩都以施嬅為先，會覺得同呢個人相處好舒服，希望佢哋兩個繼續甜甜蜜蜜、開開心心快啲生BB。」

講到不少人看好胡說八道姊妹中，姚子羚和黃智雯應該會繼李施嬅之後接棒做人妻，成為胡說八道會第四位結婚的成員，之前跟夜店董事男友Raymond傳復合的

姚子羚笑言可能畀胡定欣搶先：「呢啲真係唔知，可能胡定欣嫁先呢，呢樣嘢我哋大家冇去諗太多，總之邊個結婚、邊個生小朋友都好，都係一件開心嘅事，希望胡說八道會有更加多嘅喜事發生，唔一定係結婚生仔，可以係其他方面，譬如攞獎、置業、做生意咁都可以。」

早前有傳姚子羚跟夜店董事男友Raymond復合，問到她今年情人節有甚麼節目，姚子羚反問：「情人節好似係初三嚟？初三係赤口，我成日都好想打麻雀，因為好似好耐冇打牌，可能搵屋企人陪打麻雀。冇諗呀！因為今年疫情，真係冇乜地方可以去，多數留喺屋企，同家人就咁食餐飯，冇咩特別諗要點樣過，希望有時間行吓花市，視乎多唔多人，如果太多人就唔去啦！」一講到情人節，姚子羚刻意避談另一半。

此外，陳山聰每年有找師傳睇流年，笑言今年發展不俗，暫時未想爭視帝，只希望7個月大的兒子霆軒（Jaco）快高長大、身體健康，陳山聰一講兒子即笑晒：「今年佢好快就識行，我嚟緊都開新劇，望開工大吉，我而家都放緊假，新年嘅嘢都係老婆準備，我哋好簡單，抹吓嘢、貼吓揮春，一早幫囝囝買紅色衫，點知我訂咗厚身衫，不過聽講新年會好熱，而家要重新搵薄身衫，其實我哋都唔會點出街，始終囝囝陪過第一個新年，喺屋企開心吓、影吓相。」

講到好拍檔李施嬅公佈喜訊，陳山聰稱昨日第一時間發訊息恭喜身在加拿大拍劇的李施嬅，陳山聰詐型：「我連佢拍拖都唔知，佢收得好密，其實係好事嚟，佢想保護自己，希望佢哋恩恩愛愛、幸福快樂！等佢返嚟香港，我哋再慶祝，有咩要幫手就隨時出聲，生個小朋友就可以同囝囝一齊玩吓。」

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