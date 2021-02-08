一年一度的美國體壇盛事超級碗（Super Bowl）於香港時間昨日舉行，不少圈中藝人專程前往佛羅里達州欣賞賽事。不過，樂壇巨肺天后瑪麗嘉兒（Mariah Carey）卻在Twitter留言，暗寸超級碗中的一個美式足球聯盟（NFL）廣告虛偽。

超級碗昨日播出一個NFL推動社會公義的廣告，NFL承諾捐出2億5,000萬美元（約19億5,000萬港元），以推動對抗體制的種族歧視和社會不公義的10年計劃。廣告播出後不久，瑪麗嘉兒隨即在Twitter留言「開心卡柏尼克（Colin Kaepernick）感謝日！」，寸爆NFL帶頭推動種族歧視。事源身為前三藩市49人四分衞的卡柏尼克於2016年因為抗議美國警察對黑人的暴行，比賽前奏國歌時以單膝下跪，結果被指不尊重國歌而遭球隊解約，至今仍沒有任何願意簽他的球隊。

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