凡事太盡，緣份勢必早盡！周柏豪去年底高調雙膝跪地，黐陳百祥過橋洗底向玻璃心瞓身表忠做「藍神」，表明愛國心，希望摵甩小粉紅賜名「港獨豪」，更七情上面地斥香港後生仔未必了解大陸，又指自己不斷默默耕耘做「自己的事」。究竟佢口中嘅係咩事？既然佢咁有需要跪低表態，當然有「急事」啦，謎底已逐一揭盅！

周柏豪早前以大台藝人身份及微博禁網民留言等「策略」，暫避小粉紅狙擊「闖關」現身官媒跨年騷，近日周柏豪主演大陸網絡電影《混世四猴：神猴歸來》在騰訊平台獲放生。戲中講周柏豪演「靈明石猴」曾經幫助女主角巴海星，不過兩人之間的承諾一直未有兌現，直至天界激戰，周柏豪被打破金身墮入凡間經歷情劫，最尾又係老土情節，重獲金身，與死敵面臨生死決戰。

雖然《混世四猴》上架3日有2100萬播放點擊，但大陸網民彈多過讚、劣評如潮，「豆瓣網」評分僅有1粒星，而騰訊卻顯示有7.7分，有網民質疑評分：「1.6分差不多。」另有網民回覆：「你這太過分了嗎？應該0.16分才對！」

由於對白淺白而露骨，有些場口讓觀眾睇完覺得好尷尬，大陸網民更彈後期製作CG只屬手機級數，畫質令人看到O嘴，被評為「誰看誰後悔系列」第一部。

最離譜係演員口形跟後期配音唔夾，有網民更表示只睇頭嗰幾分鐘已經投晒降，亦有人指就算較快6倍速度飛住睇，「看完也後悔」，更有網民批評：「《西遊記》原著作者吳承恩看到，要爬起來給這位導演一巴掌。」另一網民認為服裝與化妝唔掂，「需要好的導演及演員來襯托，再好的食材，只用辣雞配料做出來也不如一碟青菜好吃」。

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