韓國年度盛事「第41屆青龍電影獎頒獎禮」原定去年12月舉行，但由於早前韓國疫情嚴重，頒獎禮延期至今日在仁川永宗島Paradise City舉行，而大會為了防疫，現場不設觀眾，不過一眾fans就可透過網上的方式觀賞頒獎禮。而於頒獎禮開始前，一眾藝人亦盛裝現身紅地毯，率先跟觀眾打招呼。

申敏兒密實顯老態

男團GOT7出身的男星Bam Bam今晚孖女主播朴信映任紅地毯的司儀，出名身材出眾的金惠秀，今晚就穿上露肩禮服孖柳演錫一同行紅地毯，雖然未有谷胸示人，不過就盡顯高貴霸氣一面。女星徐宥利一向出位性感，今晚她就以超deep V、「中門大開」的谷胸造型性感登場，再次搶風頭。有份角逐影后的羅美蘭亦微微谷胸示人，另一有份爭影后的申敏兒就包到上頸密實現身，老態畢露。

李絮失手發福

憑韓劇《夫妻的世界》再創事業高峯的金喜愛攜電影《致允熙》爭影后，金喜愛今日就以白色長袖裙出現，寧願保暖也不願性感撐場，不過就有微微晒腿，行優雅氣質路線。

女星李侑菲就以開高衩的紅色連身裙晒美腿登場，由於一眾女星多穿黑、白色的禮服出席，令李侑菲的紅色造型更為搶眼。有份入圍最佳女配角的李絮就穿上露肩裝現身紅毯，不過她就明顯發福不少，見她腋下不慎「擠」出肥肉，即時大打折扣。

戴口罩量體溫入場

而上屆青龍影帝鄭雨盛今年再攜《鋼鐵雨2：核戰危機》力爭影帝，他今日亦西裝骨骨型爆示人，另外有份入圍影帝的李秉憲亦有現身撐場。另外，一眾藝人進場前都要戴上口罩及量體溫，做足防疫措施。

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