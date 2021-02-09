台灣藝人陳妍希，近日與張栢芝和容祖兒參與大陸綜藝節目《乘風破浪的姐姐》第2季拍攝，節目上陳妍希狀態回勇，女神形象重現觀眾眼前，今日她紥起孖辮看似美少女戰士感覺，穿起啡色外套於IG分享短片，她寫︰「手指殘廢的手指舞，你、妳pick了嗎？#姊姊手勢舞挑戰」。

在鏡頭前展露招牌笑容的陳妍希，隨着音樂節拍雙手開始起舞，雖然她自稱手指殘廢，但揮動雙手手指時相當靈活，但fans似乎錯了重點，將目光投放在陳妍希舞動雙手時，外套下若隱若現的bra top運動衣，展露她修身成功的美好身段，有fans留言「外套應該脫掉才對」、「好瘦，身材真好」、「看到了裏面的衣服就再也看不到你的跳手指舞了」，到完成整首手指舞後，陳妍希邊偷笑地蹲下身溜出鏡頭。

陳妍希去年生日時，曾分享一張弗爆騷腰的舊相，寫上「今年的生日願望除了大家都平安之外，就是希望能回到這個時候的體重了，請大家祝我願望成功。#想瘦想瘦很想瘦」。雖然去年12月出席一個電影發佈會時，被指「小籠包」再現，身形臃腫腰粗，更惹來網民猜測是否再度懷孕，但陳妍希下定決心，結果成功減掉22磅，今年以約109磅弗爆身材，現身大陸綜藝節目。

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