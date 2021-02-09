韓國男神宋仲基夥拍金泰璃、陳善圭及劉海鎮主演的新片《勝利號》已於上周五在Netflix上架，雖然網民反應兩極，不過電影目前登Netflix香港排行榜的冠軍，另外於韓國、比利時、菲律賓、法國、挪威、瑞典、俄羅斯等27個國家排名第一，在美國和英國亦分別排頭5位，力證其人氣。

形容像國家代表

宋仲基今日接受韓媒訪問，坦言：「感覺像是成為了國家代表一樣，很有壓力。」宋仲基表示：「《勝利號》公開後，我看過很多報道，聽說在全世界的幾個國家都獲得了第一名，真讓人懷疑這是在說我們的電影嗎？」

提到跟電影《狼少年之戀》的趙成熙導演再度合作，宋仲基表示：「跟趙成熙導演再次合作的意義重大，演出《狼少年之戀》時，我跟朴寶英也是新人，導演也是第一次拍電影，也許是因為一起開始，導演對我來說是主教練，私下也是意義重大的人。」

開心可以演爸爸

宋仲基表示，趙成熙導演很多年前已經在準備《勝利號》，當時主角「泰浩」不是他這個年齡層的人，不過經過10年的修改，而形成了現在的劇組成員。宋仲基表示：「可能因為這是韓國電影中第一次嘗試的題材，雖然不是故意的，但是出現了像國家代表一樣的新聞，從那之後好像就有了負擔感。」

對於在《勝利號》中演爸爸，宋仲基表示：「我沒有演過擁有女兒的爸爸角色，要怎麼演呢？ 當我飾演爸爸的時候，大眾會接受我嗎？因而非常苦惱。不過我對扮演父親角色沒有壓力，反而因為是沒有嘗試過的角色而感到非常開心。」

拒談「自暴自棄」

日前宋仲基受訪時提到第一次接觸片中角色「泰浩」時，第一時間就會想到「自暴自棄」這個詞，又指拍攝時，他實際的內心狀態和泰浩有相似之處。由於宋仲基拍攝《勝利號》時已經與宋慧喬辦妥離婚，所以外界都猜測宋仲基所談及的心情是離婚後的心境情況。對於被問到「自暴自棄」這個詞時，宋仲基表示：「雖然很想詳細地告訴大家，但因為是我的個人事情，所以想留白。」

愛上散步keep弗

另外，Netflix昨日亦公開了宋仲基的訪問影片，宋仲基搞笑地形容「泰浩」為：「一點都不帥，很懦弱。」被問到「勝利號」的團隊合作表現，他表示：「團隊合作有99分，除去的1分是因為各自都在說自己的事情。」宋仲基又透露，會看男星河正宇有關行路運動的書，表示：「最近我最喜歡的愛好，可以做運動，對精神健康也有好處。」對於皮膚好的秘訣，他愉快地表示：「早上吃蘋果加藍莓，父母，我愛你們。」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！