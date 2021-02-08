2019年港姐冠軍黃嘉雯的胞姊黃綺婷（Yuki）昨日疑似虐貓遭網民聲討，事緣網上流傳一段短片中，疑有人不滿貓貓隨處便便，將牠放入滾筒式洗衣機內，閂蓋並開機狂轉14秒。事後，網民踢爆貓貓主人是黃嘉雯的胞姊。黃嘉雯昨日回應時聲稱家姐非常愛錫小動物，不過根據《防止殘酷對待動物條例》，虐畜刑罰最高為罰款20萬元及監禁三年。警方晚上拘捕黃綺婷，涉殘酷對待動物。

網上日前流出片段，有一隻貓貓瑟縮在洗衣機內，畫面配上文字「惡搞肥妹系列」，片中的女主人指其貓隻曾在一個箱內大便，跟着畫面見到她閂蓋兼開機，貓貓在洗衣機滾筒內被轉動，嚇到跳起想逃走，頭部一度貼向洗衣機門，惟主人卻置之不理，直至約14秒後才停機，待打開洗衣機蓋後，貓貓立刻跳出逃生。影片配上文字「受驚的小肥妹」，又配上三個小丑笑臉。

自稱愛護小動物

其後，有網民化身偵探從Ig賬號中，發現貓貓女主人正是2019年港姐冠軍黃嘉雯的胞姊黃綺婷（Yuki），網民隨即群起圍插，貓主見群情洶湧，隨即刪片及將Ig改為私人狀態不對外公開。黃嘉雯昨日回應時承認Yuki是其胞姊，的確有隻貓叫肥妹，對於胞姊疑似虐貓，黃嘉雯指自己不清楚事件，但聲稱胞姊好錫小動物，認為她今次做法不對及處理不好，相信以後不會再發生。

黃嘉雯當選港姐冠軍後被指家底豐厚，家住市值半億的1,800呎豪宅，即使當選後工作量不多，但都愛在社交網分享靚相增加人氣，並一向以愛護動物人士自居，她曾發文呼籲大家「可以不愛但請不要傷害」，去年她更修讀寵物美容課程，以及在自己的YouTube頻道分享寵物美容影片。早前黃嘉雯更領養了一隻松鼠狗多士，不時在社交網上分享和兩隻愛犬的親密互動。

網民：人神共憤

不過，昨日爆出虐貓片段後，黃嘉雯受到牽連，被網民在其Ig留言質問：「你家姐虐待貓係咪真㗎？點解要虐待小動物？可唔可以叫您家姐出嚟解釋吓！」又質問她是否有份參與事件，亦有人留言：「養得貓就預咗啦，佢亂咁屙屎屙尿係你管教問題啫，以為放洗衣機咁樣玩好有趣？」、「告佢虐畜啦！」、「黐線，係咪人嚟！」、「仲好意思話自己係cat lover」，甚至有網民指行為是「人神共憤，滅絕人性」。而根據《防止殘酷對待動物條例》，虐畜最高刑罰為罰款20萬元及監禁三年。

其實，愛護動物協會亦表示昨早有收過電郵，但並未有提供詳細地址，未能跟進。呼籲市民如有詳細地址及確實資料，可報警或聯絡愛協24小時熱線2711 1000。愛協又指十分重視任何懷疑與虐待動物有關的案件，如有任何有關個案的詳情，請盡快報警求助，由於愛協並非執法機構，在此情況下只有在得到警方授權下方能上門跟進；一旦收到警方通知，會派員盡快前往了解。