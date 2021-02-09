劉德華上月開設首個全球個人社賬號，短短5日吸引了5000萬fans關注，為了宣傳電影《人潮洶湧》早前被重罰限制流量，不過永不言敗的華仔，昨日在抖音又有新搞作，首次於抖音進行直播，跟網民無所不談，由最初12分鐘錄得1,000萬人瀏覽，至最後1小時線上瀏覽人數達到3,200萬。直播其間fans不斷送禮，包括每次要花費3,000元（約3,600港元）及2,888元（約3,500港元）人民幣的嘉年華及夢幻城堡。能夠令fans豪爽送禮，當然華仔也識做分享從未爆光的秘密，他自爆08年跟朱麗倩註冊結婚後，沒有擺酒原因是他驚請漏朋友出席，所以索性一個也不請，沒有擺酒舉行婚宴。

華仔多年來甚少在香港傳媒提及妻女，相反北上大陸便鬆口得多，繼前年年中接受清談節目《魯豫有約一日行》訪問中，自爆愛女兒向蕙多過太太朱麗倩，當主持人魯豫問他：「會不會覺得你欠太太一個婚禮？」華仔坦言笑着說：「我們常常說，沒做！我們兩個人講一講就覺得很（老）土，然後又沒講這樣，其實講了好幾遍。」但不擺酒原因卻是首度公開。

直播中，華仔除了有問必答，也跟fans互動，當聽到有fans讚他外形永遠是17歲時，今年9月將登六的華仔即開心清唱幾句自己歌曲《17歲》。對於抖音獲5,000萬fans關注，何解華仔沒有關注任何人？華仔笑指「所有都是朋友，我想了很久要不要開始關注，我透過鏡頭跟所有朋友說，其實我都想關注你，但我怕中間漏了一個，我結婚不擺酒就是這個原因。」

有傳吸引華仔是收天價，以過億人仔開抖音，但華仔近期非常賣力，短短時間便上載5條短片，受歡迎程度更一度榮登抖音熱門明星賬號第1名，甚至連央視新聞追蹤者名單中，華仔是唯一的一位藝人。不過華仔在宣傳新戲《人》時，在抖音片中落了水印及廣告連結，觸犯平台規則，因而被抖音官方限制短片量，令該片瀏覽人數大跌。

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