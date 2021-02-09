劉鑾雄太太甘比（陳凱韻）向來都為善最樂，她今日趁農曆新年前夕落區向街坊派發福袋，讓多個家庭過一個溫暖的農曆新年。今日甘比在社交網貼文和相，落區為劉鑾雄慈善基金 「生活援助計劃」派發福袋，受惠者逾100名，而福袋除了有賀年食品蘿蔔糕外，還有愛心燉湯，以及麵食、日常生活及防疫用品。

相中可見甘比束起頭髮打扮樸素，戴上口罩和手套向每位受惠者派福袋，她更留言謂︰「雖然限制重重，但今天仍然決定在安排下，到Lady Lau Study Centre 派發新年的心意畀大家！看到大家都開心，我既開心亦很感觸！」她更指聽到受惠的人，對她說︰「今年好多謝劉生嘅幫忙，真係冇咗你哋唔知點算好！」十分欣慰。而甘比亦感觸的說︰「其實每人也會有難處，能夠互相幫助的話，一定可以捱得過去，今天就趁着年廿八，為大家送上祝福！希望大家每日可以開開心心！身體健康！明天會更好！」

甘比出post後，好友鄭秀文亦有給like讚好，更有網民留言︰「很多老婆婆老伯伯很淒涼，撿紙皮或露宿，劉太很有善心，明白普通人的辛酸，希望有很多人受助，可以改變生活。」亦有網民留意甘比今日的打扮，留言︰「你件奈良美智衫好靚！」

其實甘比今日不單止落區關心基層，她亦關心香港電影界同業，由於疫情影響，令電影業幾乎停頓，今日古天樂旗下的天下一電影公司宣佈，劉鑾雄夫婦投資1,500萬予天下一，將開拍5部電影助業界。與此同時，甘比今日又登上財經版，她聯同「細劉」劉鑾鴻及九龍倉等財團，以72.5億取得山頂地王。

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