湯怡和麥秋成上月驚爆奉子成婚，日前兩人的擬結婚通知書曝光，本月舉行小型婚禮。今日一對準新人完成過大禮儀式，跟足傳統着喜慶紅衫的湯怡，跟大堆金器、龍鳳鈪、花膠、金豬牌、中式禮餅、瑤柱花菇等合照，喜氣洋洋。

問到過大禮情況，準人妻湯怡笑說：「我都係坐喺度㗎咋，哈哈，冇人夠膽畀我做嘢。就算我想幫手，佢哋都會話：『你唔好呀！你唔好呀……』不過都好嘅，呢段時間大家當我公主咁對待，再加上秋明（麥秋成弟弟）係wedding planner，所以好多嘢都係佢幫我哋manage。」

初次懷孕的她，感覺很奇妙：「自己都好興奮，暫時未緊張，反而會同朋友、家姐傾吓生完BB之後會點，而家吸收緊好多知識，同埋都睇好多媽媽書，譬如坐月嘅時候應該食啲乜？懷孕期身體上會有啲乜嘢變化？仲會補充好多supplement，希望可以有足夠嘅營養畀BB。」

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