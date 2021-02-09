鄧兆尊與電玩達人林慧韡（達哥）主持網台節目《今晚有牌打》，最近邀請林文龍、古明華及法科師傅七仙羽做嘉賓。3位嘉賓和兆尊邊打牌邊聊天，達哥負責旁觀兼做主持。

原來七師傅跟兆尊媽媽祥嫂（洪金梅）稔熟，她聲稱若有機會，希望作法請祥嫂現身一家團聚，兆尊笑問：「請佢上嚟？你有冇諗過我想唔想同佢一家團聚？不過師傅你咁有誠意，就安排吓啦！」

七師傅全場目標放在兆尊身上，縱然中途多次被打斷話題，被要求讓其他嘉賓成為核心，但她最後話題都扯回到兆尊，七師傅說：「我覺得尊尊係好吸引我，因為我一直好想知究竟佢有幾多錢。因為好多人見到佢就想知佢有幾多錢，除咗知佢3個老婆啦！」

眾所周知，兆尊有3位紅顏知己Carmen、Cherry及陳小姐，七師傅單刀直入問：「你每個月畀幾多錢你3個老婆？」一句就被嚇窒的兆尊坦言︰「咁辣㗎！我唔係每月畀，係每年畀，我哋係長期合約嚟！1年50、60萬到咁啦！每一房。」七師傅追問：「畀完有啲咩要做㗎？」兆尊隨口便說：「冇咩要做，喺我屋企得㗎喇！做啲基本嘅嘢，煮吓飯，除咗嗌交之外咩都可以做。」

七師傅續問如果買iPhone、禮物，甚至飲食方面？兆尊豪氣地說：「iPhone之嘛，壞咗咪買囉！食得幾多，唔係好多㗎啫！」七師傅計算着1年150萬家用，以兆尊的身家來說並不算多，兆尊即澄清自己並不是太富有，七師傅卻踢爆他：「你食利息都唔少啦？」兆尊笑說：「我食飯（錢）都未夠，點可以食利息。我屋企最多泥，即係磚頭，對到錢至係錢，嗰啲係cash，我冇咁多cash。」

七師傅先讚兆尊聰明，然後又問：「冇可能要包養畀咁多錢，鋪鋪清係咪抵啲？」林文龍即帶笑搶答：「佢Daddy叫慈善伶王，佢叫慈善羚羊，所以好抵得諗，為咗社會，唔係為一己私慾。」

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