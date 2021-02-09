ViuTV極速冒起，威脅到節目質素和收視皆每況愈下的TVB。為挽回頹勢，早前爆出TVB新主席許濤，急召表忠老將曾志偉和王祖藍回巢，曾志偉擔任TVB副總經理兼行政委員會特別顧問，王祖藍則擔任首席創意官。「阿姐」汪明荃曾經放話叫TVB人和平合作，不要搞山頭文化，不過曾志偉死敵余詠珊掌管綜藝科，就被指地位凌駕掌管戲劇科的曾勵珍及掌管藝員部的樂易玲，事實上TVB山頭處處火。

傳出跟余詠珊不和的樂易玲，今日在將軍澳電視城出席活動時，被追問余詠珊去留問題？樂易玲自言只關心自己的事：「嘩！問我呢啲？佢（余詠珊）都話志偉係佢師傅，佢哋都有傾節目內容。」重點是否要整頓綜藝部？她說：「唔係整頓，其實係大家都想做得更好，志偉提出好多新Idea。」

樂易玲透露曾志偉昨天正式回歸，上班首天已經和高層開會，提出的意見亦得到大家讚好及支持，之後他會再跟各部門見面，她說：「佢噚晚開會開到連飯都冇時間食，我收工走時佢都未走，今朝10點已經返咗公司開會。」對於有傳何麗全被曾志偉召回幫手，以及綜藝節目被批無新意，樂易玲表示：「等志偉年初一出嚟見到大家再講啦！」

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