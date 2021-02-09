現年26歲的李紫彤（Crystal），擁有36A、24、32身材，於今年推出寫真集及寫真月曆。今日，Crystal穿上乳牛款色的泳衣，在中環碼頭拍攝，吸引不少龍友前來。可能現場太大風關係，她被吹到笑容欠奉，而且疑似走光露暈。

Crystal表示原定上年書展推出寫真集，但因疫情關係，將延期至今年書展，她說：「之前過時嘅相就擺埋一邊先，本身影咗8輯相，而家揀咗3輯，今年係牛年，本身我好鍾意飲牛奶，牛奶又對皮膚好，所以乳牛主題幾適合。」至於寫真月曆，她稱在農曆新年後，才再計劃何時推出。問到拍攝寫真集的尺度，Crystal透露與牛、水、內衣、叢林有關，「第一次出，尺度唔會太大，我唔可以露點。」提到她剛才疑似露暈，Crystal十分淡定說：「我冇發現，但化妝師好醒目，即刻幫我整返好。」談到她的驕小身材，Crystal認為每個人都有自己特色，「我唔需要因為人哋大胸，我要去學，每個人都有自己優點，我驕小身材係我獨特嘅地方，而我強項係鋼琴，跳舞係我興趣。」

本身跟教唱歌及擔任鋼琴伴奏的Crystal，希望入行後在音樂方面有所發展，問她會否擔心拍寫真，被別人以有色眼光看？她說：「我唔需要理人哋點諗，我自己想做，係好正常嘅嘢，出寫真又唔係咩傷天害理嘅事，你企得出嚟想做呢行，就要預咗，如果接受唔到就唔好企出嚟！」

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