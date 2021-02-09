周子揚投資7位數字，創立短片app並命名為「民間代言人」，今日在沙田舉行發佈會，出席嘉賓包括薜世恆、蘇慧恩等。

周子揚表示今次花了一年時間籌備，他說︰「做生意等於一腳踢，自己做埋打雜洗廁所、執嘢，就連舞台嘅一條線都係自己買。剛起步多謝好多藝人朋友支持，又請教薜世恆做生意，自己構思到成立用咗一年時間，之前行街見到成條街冇生意，而藝人嘅夢想係做代言人，所以諗咗呢個平台加啲娛樂元素。」

周子揚認為香港不容易接受新事物，但短片在全球已經普及，希望香港有自己的短片平台，他說:「而家平台有60、70個藝人，包括楊思琦、吳國敬、陳蕊蕊、張致恆等，開台唔會牟取暴利，最緊要有得做。有邀請薜世恆入股，佢有做生意經驗之餘，亦好欣賞佢，希望半年至一年能夠回本。」

薜世恆表示，已經填申請表格入股周子揚的短片app。薜世恆指過去一年的工作被疫情打亂，他正籌劃新的生意，他說︰「喺影視方面嘅內容會有自己嘅製作團隊，製作關於藝術嘅短片。」

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