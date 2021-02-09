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第41屆青龍電影獎頒獎禮完整得獎名單

18分鐘前
第41屆青龍電影獎頒獎禮今日圓滿結束。

最佳電影：《南山的部長們》

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最佳導演：林大亨《致允熙》

最佳男主角：劉亞仁《無聲無息》

最佳女主角：羅美蘭《誠實選舉媽》

最佳男配角：朴正民《從邪惡中拯救我》

最佳女配角：李絮《三進集團英文TOEIC班》

最佳新導演：洪意晶《無聲無息》

最佳新人男演員：劉台午《堅持》

最佳新人女演員：姜末琴《燦實也多福》

最佳劇本：《致允熙》

最佳攝影與燈光：《從邪惡中拯救我》

最佳剪輯：《抓住救命稻草的野獸們》

最佳音樂：《三進集團英文TOEIC班》

最佳美術：《三進集團英文TOEIC班》

最佳技術：《白頭山：火山浩劫》

最多觀眾獎：《白頭山：火山浩劫》（825.2萬人次）、《南山的部長們》（475.3萬人次）、《從邪惡中拯救我》（435.4萬人次）、《屍殺半島》（381.5萬人次）、《82年生的金智英》（367萬人次）

人氣明星獎：鄭有美《82年生的金智英》、劉亞仁《無聲無息》

資料來源：青龍獎

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第41屆青龍電影獎頒獎禮李秉憲
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