童星出身的韓國21歲女星金所炫，近日孖《大力女子都奉順》男星志洙合作新劇《月升之江》，有「旺夫女星」之稱的她，以往合作過的男星都晉升為男神，當中包括合作《學校2015》的南柱赫和陸星材、《綠豆傳》的張東潤、《喜歡的話請響鈴》的宋江等小生，她有望帶挈《月升之江》拍檔志洙的人氣更上一層樓。

陷單戀唔敢表白

雖然金所炫拍攝過多部愛情劇，不過戲外的她卻是母胎單身的「A0」，去年她受訪時透露從來沒有戀愛經驗，雖然小學曾經在交友網收過示愛短訊，亦也試過陷入單戀，但她並不會向對方流露愛意：「如果我喜歡的人不喜歡我，雖然不算是傷害了我的自尊心，但是我會重新考慮是否不要太喜歡他。」理想型，金所炫希望對方個性大方、有幽默感，而且很會照顧別人。

而金所炫孖志洙合作的新劇《月升之江》，改編自古典小說《平岡公主與溫達將軍》，講述立志成為高句麗第一位女王的平岡公主（金所炫飾），出遊時遇上率直單純的溫達（志洙飾），二人遭暗算後各奔東西，平岡因失憶而被訓練成冷漠殺手廉佳珍，十年後佳珍被安排刺殺國王時重遇溫達，二人亦逐漸揭開黑暗且危險的陰謀。

重現《鬼怪》造型

另外，金所炫於《月升之江》中將一人分飾兩角，分別是平岡公主，及平岡公主的母親、高句麗延王后。於早前公開的「延王后」劇照中，金所炫穿上華麗的服飾示人，既有神情堅定、充滿威嚴的一面，亦有展現母愛的溫柔形象。劇照公開後，不少劇迷都指「延王后」的造型似十足她拍攝《鬼怪》時的造型，大讚她重現《鬼怪》的形象。而《月升之江》將於15日開播，香港劇迷可於「黃Viu煲劇平台」追看新劇。

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