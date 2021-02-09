由韓國女星金素妍孖李智雅、元祖女團S.E.S成員Eugene等人主演的SBS人氣韓劇《Penthouse》，將於下周五播出第二季。李智雅於第一季中「被賜死」，劇迷一直都好奇李智雅會否於新一季中登場，而連日來公開的劇照及預告中，都不見李智雅身影，有劇迷就猜測李智雅可能以回憶場面的形式出場，亦有人覺得李智雅於劇中未死等。雖然未有李智雅的新劇照公開，不過李智雅今日就更新IG，公開為雜誌拍攝時的花絮照及影片，展示活潑一面兼晒長腿。

奉太奎當議員

另外，劇組今日公開奉太奎的劇照。劇中奉太奎演法律界財閥世家的獨子，從小就按照媽媽的意願生活，雖然是名律師，不過一事無成。於第一季的結尾時，他聽見父親想讓他成為國會議員的時候，露出了邪惡的笑容。於新公開的劇照中，奉太奎望落就非常風騷，依舊是全身品牌，髮型稍微留長了一點而且戴上了比較成熟的眼鏡。成為國會議員的他，未知是否利用政治的力量，與嚴基俊再度聯手暴利呢？

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