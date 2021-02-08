黃嘉雯胞姊因疑似虐畜被指責，其實不少藝人都曾因家人犯錯，惹麻煩上身，代家人公開道歉之餘，栢芝當年更被指受「江湖姦殺令」狙擊，被迫要代父還債。

張栢芝 父親欠債

1999年栢芝初出道即一炮而紅，有傳其父「鬍鬚勇」張仁勇欠下25萬爛數，有指被江湖人物通緝，並下「江湖姦殺令」逼栢芝代父還債，之後警方介入才擺平。2013年張父又在中環及灣仔被貼大字報追債200萬，逼栢芝還錢。

蔡少芬 母親嗜賭

母親黃素梅早年沉淪賭海，經常被拍得過大海賭錢，單親長大的蔡少芬入行後更先後為母還逾千萬賭債，2000年蔡少芬在機場聲淚俱下開記招，宣佈與母親斷絕關係（小圖），其後母女關係一度重修舊好，但其母曾多次再被目睹出入賭場。

馬景濤 強盜弟弟

其弟馬景珊曾因擄人勒索重罪被判刑14年零四個月，2003年因表現良好獲假釋，2004年聖誕節前夕他因持菜刀搶劫婦女，犯下強盜罪入獄，再被判刑八年有期徒刑，馬景濤（小圖）一度與弟弟劃清界線，斷絕聯繫。

成龍 祖名吸毒

兒子房祖名2014年於北京與柯震東涉嫌吸毒而被刑事拘留，最後因吸毒罪判六個月及罰款2,000元人民幣，事後他公開認錯，父親成龍（小圖）亦要道歉：「我教子無方，也要負起責任。」之後房祖名遭內地封殺，成龍近年不斷助兒子復出。

吳宗憲 兒放炸彈

兒子吳睿軒（鹿希派、圖右）2018年在私人Ig的限時動態中開玩笑恐嚇，寫下「女友生病要是沒好起來，我就做炸彈炸台北市政府，全民賠罪。」惹來社會恐慌被捕，事後他在父親陪同下兩度鞠躬及開腔認錯，吳宗憲亦要道歉。