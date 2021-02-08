一年一度美國體壇盛事超級碗（Super Bowl）於前日舉行，由30歲加拿大男歌手The Weeknd擔大旗做半場表演嘉賓，他聲稱為了今次演出自掏腰包，拿出700萬美元（約5,460萬港元）做製作費，望能令歌迷享盡視聽之娛。

Eric改國歌捱鬧

超級碗開賽前，每年都會先由歌手獻唱國歌，而今年就請來鄉謠男歌手Eric Church和黑人女歌手Jazmine Sullivan，Eric更將國歌改成鄉謠風格，卻被網民鬧爆不尊重。到半場演出，The Weeknd坐上開篷跑車登場，台型十足，他首先獻唱大熱作品《Starboy》，之後又唱出《Can’t Feel My Face》和《I Feel It Coming》等多首作品。The Weeknd動用大批舞蹈員伴舞，其間又走入佈滿鏡子的通道及大放煙花，他最後走到球場上與頭上縛有繃帶的舞蹈員表演新歌《Blinding Lights》。The Weeknd在表演前表示為今次演出，自資了700萬美元，網民亦在twitter大讚出色。除The Weeknd外，美國女歌手Miley Cyrus亦於開賽前演出，獻唱舊作《Wrecking Ball》時還一度感觸落淚。

添麥菲扮「剪刀手」

除了歌唱表演外，在比賽期間播出的廣告亦是焦點之一，而今年最注目的肯定是由型男添麥菲查洛美（Timothee Chalamet）主演的汽車廣告。添麥菲在廣告內扮演《幻海奇緣》（Edward Scissorhands）中，尊尼狄普（Johnny Depp）飾演的經典角色「剪刀手」愛德華的兒子Edgar，《幻》片女主角雲露娜維達（Winona Ryder）亦有參演廣告，更扮演添麥菲的母親。其他受注目廣告還有Cardi B的Uber Eats廣告和影帝馬修麥康納希（Matthew McConaughey）化身紙板人拍的零食廣告等。