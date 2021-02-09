鄧兆尊與電玩達人林慧韡（達哥）主持《今晚有牌打》邀請林文龍、古明華及法科師傅七仙羽上節目，其間七師傅不斷追問兆尊與情人的家底私隱，令兆尊擔心起來，問師傅是否對他感興趣？

原來七師傅是代朋友探路，她坦言：「我問下咩價錢先？我有朋友有興趣。香港小姐嚟㗎！認識你（兆尊）㗎，不過我想check吓底價係幾多先。」更不諱言是托一位「眼大、個子不高、上圍豐滿」的港姐問價求包養，月薪3萬可以做兆尊的「老婆」。

兆尊直言對港姐不感興趣：「我就係唔係好欣賞港姐類型，你知以前《獎門人》個個都港姐㗎啦！係我冇。」兆尊所指應是錢嘉樂及洪天明都娶港姐做老婆。

疫市減價3萬1個月

七師傅又不斷替朋友探路問情況：「佢話而家時勢，好多搵唔到錢好理解，自動減價都得，3萬1個月就可以。你3個不停輪流見？情人節點分？」兆尊笑謂：「唔辛苦，行路啫！我冇情人節，對邊個好都唔會講畀另外一個聽。」

達哥曾為兆尊解圍，直言：「你不停啫住兆尊，佢好攰，吃不消。」不過好快話題又再一次回到兆尊身上，七師傅直言：「我主要想問兆尊，你係港姐目標，佢叫我問你。」

達哥要求七師傅形容一下該位港姐，七師傅便說：「佢好靚，唔係好高，眼好大，上面（圍）都好大。」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！