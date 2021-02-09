王宗堯前年7.1反送中遊行，與示威者一度闖入立法會佔領會議廳，警方去年8月底拘控多人，其中王宗堯被落案起訴「進入或逗留在會議廳範圍」。去年被律政司加控更嚴重的「暴動罪」，最高刑期可判監10年。他無悔走在最前，為港人敢於發聲，因而被一眾黃店大力「懲罰」，紛紛邀請幫手宣傳，早前為《蘋果》主持《王探黃》節目，力推「黃色經濟圈」亦見成效。昨日王宗堯趁農曆年近，推出自家品牌利是封、衛衣在網上發售。

在王宗堯「手足不散」的網頁，他跟女友擔任衛衣模特兒，分別穿上粉紅及白色衛衣作示範，還有出售寫上「手足袋穩」的利是封，當中的收益會幫助有經濟困難的同路人。連日內反應熱烈，亦有不少海外人士詢問購買詳情。王宗堯今日接受《蘋果》訪問，談到今次是跟一班志同道合好友，合力創辦了自家製品牌，其他產品會陸續有來，他說︰「今次最特別嘅係一種我哋叫嘅『連儂體』字，係親手寫再交畀設計師處理，稍後產品會有唔同crossover。」他透露收益會有各種不同用途，暫時會用來幫同路人，特別是疫情下，市道雪上加霜，所以希望幫到手，售賣的價錢亦相對優惠，他說︰「收益暫時都係以請人做嘢為先，其他後話。」王宗堯表示品牌方向同收益用途不會講得太明白，他補充說︰「有啲嘢唔講明㗎啦，明就會明。」

王宗堯透露希望陸續擴大品牌的範圍，收益越多越能幫到更多人。至於找女友幫手做model，他表示不是刻意放閃：「女朋友出鏡，最主要係因為其他人唔得閒。」

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