年廿八，洗邋遢，薛家燕雖然工作忙碌，但都要趁這個時候大掃除！日前，她帶齊裝備——抹布、水盆、噴霧器、膠手套、除塵寶和雞毛掃，返到新城電台清理自己枱面，戴好手套就着手抹枱面、鍵盤等。由於疫情關係，她亦有用酒精濕紙巾抹電話，亦有消毒噴霧，不過拎起雞毛掃，家燕姐表示勾起童年回憶，她笑說：「我哋嗰個年代就用雞毛掃，第一可以掃塵，第二邊個曳曳就『fit』落去，嗰陣時我都好曳，所以被我爸爸罰過好多次，所以見到雞毛掃，我就有啲驚，而家係咁意用吓，而家用抹塵布就好方便。」

家燕姐透露年廿八前一星期，已開始家居大掃除，由於她過去一年經常演出，衣服都會好多，所以要清理一下，送給他人或者捐出去。會否親自清潔？她笑說：「坦白講，我冇咁多時間，但會做一個時間表，話畀我啲傭人知道，尤其是雪櫃入面有啲放咗成年，唔食得就要掉，原來化妝品都好多，有啲原來用咗一陣間又唔記得咗用，所以要年廿八前一星期開始，如果唔係唔夠時間。」

家燕姐雖然是基督徒，但她都會依照中國傳統習俗過農曆新年，她說：「年三十晚食團年飯，今年好開心，好多朋友送盆菜、花膠、溏心鮑魚過嚟，所以今年團年飯將會喺屋企食，但湯就一定自己煲。我哋傳統喺年三十晚煲蓮藕章魚豬腱湯，寓意路路相通，樣樣順利，大年初一又唔會掃地，大年初二食開年飯。」家燕姐透露家中會貼揮春外，還會擺放水仙、蘭花和大桔，問到會否擺桃花？她笑說：「唔會，因為我爺爺、我爸爸，一路落嚟都話我哋姓薛唔擺得桃花，所以我一直都冇擺桃花。」

最近，家燕姐推出自家品牌的曲奇餅賀年全盒，盒內除有曲奇餅外，更附有一張50元禮券、印有其肖像的財神爺利是，家燕姐表示：「每年個個都要攞我封利是，因為大家覺得攞咗我封利是會好運，如果畀到大家好運，我派利是係唔緊要，當係我一個心意，所以我可能比舊年會派得多，希望大家牛轉乾坤。」其實疫情令家燕姐去年失去了內地、星馬、美加登台的機會，收入嚴重影響，問到是否損失近7位數字收入﹖她點點頭說差不多，幸好本身都會積穀防饑：「都有飯食，食少啲，當減肥囉，我覺得人要樂觀，積極面對，人生一定有高高低低，尤其呢個疫情係冇辦法預料，希望大家群策群力，疫情快啲過去，經濟安穩。」

去年情人節，港商男友砌了幾個寫住「Nancy baby」的雪堆，令家燕姐感動不已，今年情人節適逢是大年初三，她與男友又如何慶祝？家燕姐笑笑說：「應該視像，因為最近內地嘅疫情又緊張咗，所以佢嚟香港要隔離，返去又要隔離，希望疫情快啲過去，不過情人節嗰日唔見都OK，年初三赤口嘛，或者我寄盒曲奇畀佢囉，等佢有個驚喜，等佢同屋企人一齊食。」

玄學家李居明指家燕姐今年有機會做嫲嫲，家燕姐說：「當時佢話我屬虎，今年會紅鸞星動，但其實可能係話我屋企人有喜事，我都希望大女珊珊快啲搵個伴，亦希望係個仔同新抱有喜事。」如果真的湊孫，到時會否考慮退休？家燕姐說：「我好鍾意小朋友，我都有諗過，3個仔女都有自己嘅工作，但如果我唔做嘢，我會好唔舒服，因為我鍾意講嘢、唱歌、扮靚，呢啲係我愛好，我呢生人最開心係自己嘅愛好成為我嘅事業，仲可以賺錢，所以我會揀嘢做，唔會退休。」

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