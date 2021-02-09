岑潔儀在2012年與馬來西亞富商Dixon結婚，婚後育有兩名兒子，一直相夫教子，減少幕前演出。今日，她在上環亮相好友許嘉浩的網上直播節目，炮製盆菜賀新春。

最近，曾被封為「地獄廚神」的岑潔儀在網上開設一條飲食頻道，她笑指隨着年齡的增長，生完小朋友和因疫情的關係，廚藝變得不一樣，「好希望煮到好出名嘅餐廳嘅名菜，我鍾意食嘢，然後買返屋企試煮，我老公從來都唔讚我，但最近學整椒鹽鮑魚，佢話好OK，食完冇再肚痛，哈哈哈，我而家真係出得廳堂入得廚房喇！」

岑潔儀透露最近甩拖的阮兒，昨晚亦在她家中作客，「7個人，我煮8道菜，我真係覺得自己好叻，食晒，佢哋畀99分我，仲有1分可以進步。」對於阮兒與衛志豪分手，岑潔儀指阮兒心情已平伏，「佢好開心呀，其實都唔係最近嘅事，噚晚成班好朋友食團年飯，希望大家送舊迎新，希望有個新開始，作為佢嘅朋友，佢咩決定我一定支持，因為我老公，係佢介紹我識，佢係我嘅媒人，所以我都會幫佢物色好嘅男士，同埋佢咁靚女，身材又咁好，唔怕啦，排到對面海，同埋佢嘅性格好直爽，啲男人會鍾意呢類型嘅女仔。」

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