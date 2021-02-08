Clubhouse全城熱爆，法國品牌Chanel也帶來類似的交流活動，找來摩納哥公主Charlotte Casiraghi講文學。Coco Chanel一直着重社交聚會，上世紀以Café Society文青圈與精英交流，文豪雨果（Victor Hugo）、畫家畢加索（Pablo Picasso）都是群組內名人。今次文學大會也有當年的影子，話題圍繞着精神心理學家兼作家Lou Andreas-Salomé，活動名為「Rendez-vous littéraire rue Cambon」（康朋街的文學聚會），首輪有新任品牌大使Charlotte Casiraghi當嘉賓主持，與作家Sarah Chiche和藝術史學家Fanny Arama以「解放」為題，探討俄羅斯文學。

Chanel在文化上的貢獻除了文學，還有舞蹈，自創立以來出錢出力贊助舞團演出，來到2021年巴黎歌劇院新演出開季，創意總監Virginie Viard延續品牌的使命，為兩位首席舞蹈員設計舞衣。女主角穿的裙以深藍色為主調，天鵝絨胸衣篷裙上有Lesage珠片、珠子和水鑽刺繡，營造繁星閃耀的夜空，男主角穿上刺繡天鵝絨緊身上衣，同樣有着繁星圖案，充滿詩意。

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