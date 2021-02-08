韓國收費台TV朝鮮製作的《婚詞離曲》在當地爆紅，人氣直逼《夫妻的世界》、《Penthouse》，目前劇集只播出6集，但已極速成為收費台TV朝鮮史上收視No.1的電視劇，認真犀利。香港劇迷可於Netflix上追看。

圍繞三代女性

《婚詞離曲》圍繞代表30代、40代及50代的三名女子面對老公出軌的故事，在愛情與幸福面臨崩解危機之時，她們能否重拾幸福的故事。而《婚詞離曲》比起其他出軌劇更加出位，更有兒子李太坤疑搭上繼母金甫娟的情節，所以令到劇集開播以來話題性持續高企。事實上，劇集故事內容精采外，戲外演員的關係同樣引人入勝。當中在劇中更有一對離婚夫妻金甫娟和全盧民同劇演出，戲裏戲外同樣令劇迷議論紛紛。

2012年離婚

事實上，韓國演藝圈道德觀念非常重，甚少在同一劇中出現離婚夫妻及分手情侶，不過在《婚詞離曲》就出現了一對離婚夫妻，54歲的全盧民於2003年因為拍劇《聖女與魔女》而撻着63歲的金甫娟，兩人年齡雖然相差9歲，但拍拖1年後即於2004年結婚。其後全盧民因發展米酒事業而欠下大量債務，令他們不時發生爭執及矛盾，最終二人於2012年離婚收場，結束8年婚姻。

暫時仲未同場

而在劇中兩人分別處身於不同的家庭，當中全盧民飾演善真大學戲劇電影系主任，劇中與妻子全秀卿由高三相戀到結婚，兩人生活了多年，在妻子的愛及支持下終於成為教授，但可惜卻因為婚姻的怠倦期，丈夫寧願放棄家庭也決定與第三者在一起。至於金甫娟在劇中就飾演申中央醫院的名譽院長的妻子，她和丈夫看電影時見死不救心臟病發的丈夫，之後又疑似情傾繼子李太坤。而目前全盧民和金甫娟就未見同場，當中講到金甫娟的丈夫舉行喪禮，即使全盧民的妻子認識李太坤的妻子，但全盧民最後亦未有現身喪禮。

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