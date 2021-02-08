漁夫帽（Bucket Hat）最初起源於1960年代愛爾蘭，水桶式的帽頂，搭配向下傾斜的帽檐，是當時漁民與農夫用作遮太陽及擋雨的工具，經過時代變遷，時至今日成為兼具實用性的潮流單品。漁夫帽近幾季成了天橋及街拍最熱門配飾，這股潮流延續至2021春夏新季，從Celine、Gucci、Burberry及Kenzo等多個品牌的天橋系列，依然看得到其蹤影，明星潮人OOTD的漁夫帽，讓造型感一下子輕易提升。

經典Monograms

Monogram是常見的款式，高調卻不失經典，春夏可以找到不少新款。Louis Vuitton的Since 1854帽子以現代氣息重新演繹品牌標誌，經典Monogram圖案配上小羊皮飾邊，質感細膩奢華。Gucci推出多款GG Monogram帽子，從休閒的牛仔布到利用金銀線製作的款式，散發出懷舊卻活潑的感覺。除了標誌性的格紋，Burberry將TB Monogram放在漁夫帽上，更採用EconylECONYL®製作，時髦又貼合永續潮流。

簡約Logo

喜歡簡約、淨色設計logo款最合適不過，結合不同的細節與物料，便塑造出不同感覺。Celine於春夏主打新世代的運動街頭風，帽子成為亮點配飾，白帽飾上黑色logo，簡單有型，加上韓國女團BLACKPINK Lisa已率先戴上，相信絕對會成為人氣款式。而漁夫帽一直是Prada的經典配飾，簡潔設計飾上金屬三角形標誌，近季換上再生尼龍，低調時尚又環保。

多樣Pattern

印花圖案的款式，能夠為簡潔造型上增添更多小心思，戴上後瞬間將風格與氣場提升。Chanel推出型格的黑白印花，再低調飾上CC logo作點綴，相信不難成為女生最愛。小眾品牌Ganni的格紋漁夫帽，最適合休閒活潑的girly style；JW Anderson將標誌性的不對稱及拼貼元素放到帽子設計上，加上強烈的撞色對比，既獨特又時尚。

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