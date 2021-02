《果燃台》強勢推出Video Talk,圍埋吹水的包括有時事、娛樂、健康、財經、體育,馬經,甚至寵物等不同主題,頻道選擇極之多元化,總有一款啱你口味。精選節目表會列出最近兩天Video Talk的開騷時間,讓觀眾預早揀定心水選擇。

請即mark實以下節目表,夾啱時間,到時到候就click入去睇餐飽啦! https://bit.ly/2Zd0zOz

《果燃台》2月9日(二) Video Talk精選節目表:

1. 午市急CALL ︳唐牛、古天后陪你走過沒有北水的日子

日期:2月9日(周二)

時間:12:45pm - 1:15pm

主持:Willa

嘉賓:證監會持牌人古天后

嘉賓:蘋果專欄作家唐牛

內容:北水周二起暫停,大年初七回歸,無北水撐場港股會出現調整?抑或會事先炒上等北水接貨?有乜好股可以率先入手?證監會持牌人古天后和蘋果專欄作家唐牛唔單止陪大家走過沒有北水的日子,仲會同大家分析大市,兼分享本周心水股。

想知道專家最新分析,記得留意周二嘅《午市急CALL》! 如果有股票問題,記得喺直播時透過Youtube、果燃台留言,我哋會逐一解答。

仲有,咁大件事無人講嘅!唐牛上周二推介嘅歐舒丹(973)即將到價,當時畀出目標價$24,當日收市價$21.65,之後$20邊都可以買到,儲力幾日之後,今日一度升至$23.5,有跟進又有得執啦!

2. 一家人 呈分試補習班|小五英文 時態Tenses應用條件 由時間與動作狀態組合

日期:2月9日(周二)

時間:4:30pm - 5pm

對象:小五學生

導師:進研教育資深英文導師 Vivian Lau

內容:經常會用到時間來分別時態 (Tenses) 用法,但除了時間外,動作狀態亦要清楚。例如現在進行式 (Present Continuous Tense) 除了表示正在發生的事情外,亦可表達計劃在未來發生的事情,例如:”I bought the plane ticket last week and I am flying to London tomorrow morning.” 去表達我計劃明天會飛往倫敦的意思。Miss Vivian 會在網上課堂講解各種時態題目,想知更多,大家記得準時上堂喇!

同學可先加入「呈分試補習班」Facebook 群組(https://www.facebook.com/groups/610605302918044) 免費下載練習

-----------------------------

《果燃台》2月10日(周三) Video Talk精選節目表:

【競馬Fact Check】

日期:2月10日(周三)

時間:6:10pm - 11pm

主持:評馬人廖浩賢、陳華棟、子健、網上評馬人陳志富、Cloudy

內容:直播及分析星期三晚跑馬地馬場九場鼠年送歲賽事。今戰後停賽無緣在初三賀歲馬做「財神」的莫雷拉,已連續七年送歲賽例贏兩至四場,今戰Full Book騎足九場,能否保持傳統?主持逐一分析各駒機會,配合新增各場馬匹賽績、體重變化、人馬合作等統計資料,一表睇晒,方便刨馬。棟哥排隊馬有即場最多人關注馬匹;熱門馬有沒有人排隊捧場,話晒你知,避免中伏;還有AI運算模擬賽果;以及早段預計馬匹賺蝕走位圖,一個集各項資訊非一般的賽馬live。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇:了解更多

英文版已登錄《蘋果》App,立即下載/ 更新:iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!