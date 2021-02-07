由韓國男團ASTRO成員車銀優、文佳煐、黃仁燁、朴柔娜等人主演，改編自韓國人氣同名漫畫的tvN劇集《女神降臨》，令劇中一眾主演人氣急升，而劇中演文佳煐好友的姜旻兒，就憑活潑開朗的形象引起劇迷關注，有眼利的觀眾更發現她曾於劇集《張玉貞，為愛而生》中演女神金泰希的童年，一樣是「女神降臨」。

童星出身

現年23歲的姜旻兒早於2009年就拍攝電影《在海上》，以童星身份出道，之後曾拍攝《張玉貞，為愛而生》、《仙岩女高偵探團》、《無理的前進》等劇。近日她於《女神降臨》中演「崔秀雅」一角，擁有很高的親和力，在文佳煐轉校後馬上與對方成為好友，直率開朗的形象獲觀眾喜愛。

造型百變

劇中姜旻兒以清爽的短髮示人，有別於以往的長髮造型，網民就留言大讚她「短髮很可愛」、「長髮時有金泰希的影子」、「任何造型都是女神」等。

上位演主角

而憑劇上位的姜旻兒，亦將孖限定男團Wanna One出身的朴志訓及《愛的迫降》的男星李新英，合作KBS新劇《遠看是藍色的春天》。新劇同樣改編自同名網絡漫畫，描述雖然處於人生最美麗的青春時節，生活卻充滿了挫折與挑戰，堪稱校園版本的《未生》，預計今年上半年播出。

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