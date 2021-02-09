時裝界向來講噱頭，再天馬行空的想法也有支持者。來自紐約布魯克林的創意藝術團體MSCHF前年將一對注滿聖水的Nike Air Max 97s改名為Jesus Shoes，賣$1,425美金，一分鐘內售罄，最近他們又有新搞作，將Hermes的經典Birkin bags解體，重製成Birkenstock拖鞋。

Hermes和Birkenstock，一個天一個地，品牌創意總監Lukas Bente解釋：「Birkin bags向來是有錢人的象徵，用它來製作人人都有一對的拖鞋，像Banksy般質疑及諷刺這種象徵背後的象徵意義，是我們的目標。」這對拖鞋全人手訂製，Lukas笑言當他們叫皮革工匠將Birkin bags剪開，很多工作坊都拒絕了，認為他們瘋了。

拖鞋定價由$34,000美金（約港幣$265,200）起跳，比一個二手小牛皮Birkin 25 Bag還要貴，最貴的是以鱷魚皮製的款式，開價$76,000美金（約港幣$592,800），堪稱全球最貴的Birkenstock。看似荒謬，但MSCHF已賣出了兩對，其中一對賣給了饒舌歌手Future，他着上皮草大褸襯Hermes鱷魚皮Birkenstock，奢華至極致。

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