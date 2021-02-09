韓國綜藝節目《Running Man》（RM）男星李光洙，於2018年12月認戀李善彬，當時兩人已經拍拖5個月。公開戀情後兩人一直愛得低調，不過近日李善彬就公開提到男友，力證二人感情穩定。

大方提男友

李善彬的喜劇電影《Mission Possible》將於17日上映，今日李善彬接受韓媒訪問時就大方提到男友。李善彬於戲中展現搞笑演技，而男友光洙就不時演繹搞笑角色，被問到她演出新作時，光洙有否給予幫助，李善彬表示：「我的性格是不太和朋友談論演技和作品。（李光洙）有為我們加油。」

拍節目結緣

李善彬曾於2016年演出《RM》並跟光洙結緣，外界都非常好奇二人會否再次一同演出節目，而被問到有沒有為了宣傳電影而演出《RM》的計劃時，李善彬就笑着回應：「太害羞了，因為我想集中宣傳電影，所以恐怕不能了。」

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