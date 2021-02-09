被視為奧斯卡指標的美國影評人之選大獎頒獎禮（Critics’ Choice Awards）公佈電影組提名名單，Netflix黑白電影《曼克》（Mank）擁12項提名稱冠，而並非演技獎常客的班亞弗力（Ben Affleck），今年竟有份獲影帝提名，與「黑豹」查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）爭獎。

除了有Netflix黑白電影《曼克》橫掃12項提名，排第二的是講述韓國人家庭生活的《Minari》，共有10個提名，其中男主角Steven Yeun獲影帝提名，韓國女星尹汝貞亦獲提名最佳女配角。除了Steven Yeun，班亞弗力亦憑《The Way Back》爭影帝，但另外爭獎的都實力雄厚，除了《藍調天后》查特域克保斯曼，還有《Sound of Metal》列斯艾文（Riz Ahmed）、《曼克》加利奧文（Gary Oldman）、《The Father》安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）、《結叛同行》湯漢斯（Tom Hanks）與《誓血五人組》Delroy Lindo。

影后方面，奧莉花高雯（Olivia Colman）是唯一一位同時獲視后與影后提名的人，早前她已憑《王冠》獲視后提名，今次她就憑《The Father》爭影后。另外爭獎的還有《浪跡天地》法蘭絲麥杜文（Frances McDormand）、《藍調天后》維奧拉戴維絲（Viola Davis）、《心碎的女人》雲妮莎卻比（Vanessa Kirby）及《超犀女王》（Promising Young Woman）嘉莉慕萊根（Carey Mulligan）等。

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