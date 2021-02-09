近年不少藝人支持新導演及本地創作，繼影帝林家棟零片酬拍《手捲煙》，以及張艾嘉不計酬勞拍《燈火闌珊》後，早前憑劇集《暖男爸爸》成為民選視帝的鄭中基，參與的新作《遺愛》，同樣為了支持新導演及本地創作，這套鄭中基承零片酬演出的作品今日收到好消息，入圍今屆大阪亞洲電影節競賽組別，將與來自十多個國家的電影競逐最佳電影，影片將於下月在當地舉行世界首映。

由新銳導演馮智恒執導，第四屆首部劇情電影計劃得獎作品《遺愛》，將於下月殺入日本，參與大阪亞洲電影節，屆時在當地舉行世界首映。《遺愛》作為電影發展基金撥款資助的勝出作品，以大約500萬資金下完成拍攝，鄭中基更是零片酬接拍，對於一口答應演出《遺愛》，鄭中基表示：「我自己曾經都係由零開始，由演員到導演一步步做起，所以感受特別深。今次得到馮智恒導演邀請參與《遺愛》，雖然製作成本有限，但係信任不減，因為成個製作團隊好多新生代，好願意去嘗試做好件事，淨係呢一份精神已經值得支持。」

至於女主角陳漢娜，得知電影入圍大阪亞洲電影節後，相當興奮：「恭喜導演！自己真係好想參與其中，奈何而家冇辦法親身飛過去，不過我個心已經飛咗去大阪啦！」 而身兼編劇及導演的馮智恒透露：「《遺愛》係年輕人們被遺棄嘅故事，而中基個角色係好似代表觀眾咁，好全面去睇晒成件事，所以內心係充滿掙扎，想扶年輕人一把，但係又無能為力。而中基今次好細緻咁演繹到中年人嗰份包袱同遺憾，要演到嗰一種無力感，難度好高，所以好感謝佢嘅信任！」

《遺愛》故事講述20年前，由陳漢娜飾演的年輕母親Elisa犯了誤殺罪，20年後，飾演Elisa遺孤迪詩的陶禧玲，因藏毒被捕。飾演探員林力輝的鄭中基，在拘捕迪詩後，回憶起十多年前曾處理過的一宗情侶兇殺案，令他深感遺憾，更道出一個香港最美殺人犯的傷感故事。

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