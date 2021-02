60年代著名黑人女子組合The Supremes成員Mary Wilson逝世,享年76歲。Mary於美國時間周一晚,於其拉斯維加斯家中過身,但其發言人未有公佈逝世原因。而其實於她離世前2日,她才宣佈將推出新歌,想不到卻突然傳來死訊。

Mary的發言人表示:「我非常震驚及難過,得知The Supremes主要成員Mary Wilson逝世,她是一位明星,多年來一直努力,延續The Supremes的偉績。」Mary於15歲時,與Diana Ross及Florence Ballard組成黑人女子組合The Supremes,1964至1969年間發表過12隻冠軍歌,代表作包括《Stop in the Name of Love》、《Baby Love》與《More》等。其後Diana Ross獨立發展後取得極佳成績,但Florence Ballard卻在1976年突然病逝,當年她只有32歲。1988年,The Supremes成功打入搖滾名人堂。

Mary曾經表示一直與Diana不和:「她做了很多事去傷害、羞辱與令我不開心,但很奇怪,我仍然愛她、為她感到自豪。」Mary逝世前2日,曾於個人YouTube頻道表示會發表新歌,並與環球唱片公司合作。

