韓國「國民MC」劉在錫夥拍曹世鎬主持的節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》去年10月曾製作公務員特輯，當中曾出演節目、年約20多歲的7級公務員A某傳來噩耗。根據韓媒報道，在首爾市立美術館工作的A某在家中自殺身亡，目前警方就事件正進行調查。

據昨日首爾鍾路警察廳證實有關A某自殺身亡的消息，對此tvN方面亦即刪除A某在《劉QUIZ ON THE BLOCK》中的片段，同時網站Naver及Daum都刪除其有關片段。 另外，A某的IG目前也處於非公開狀態。

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