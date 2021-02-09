台灣宅男女神「雞排妹」鄭家純日前在FB自爆遭台語歌王翁立友性騷擾後，再爆出去年12月底錄影《全民星攻略》時，遭主持曾國城「壓胸」。事後曾國城解釋「抱歉肚子比她胸大」導致誤會。不過事件繼續引爆，前日有女廣告導演馮云指，20年前亦遭曾國城騷擾，被對方摸大腿及腿磨，感覺惡心。

被摸大腿感覺惡心

馮云前日在臉書透露20多年前，當化妝髮型師時，幫曾國城化妝的遭遇：「當年二十出頭的我，是不是愛穿低胸緊身服去做妝髮師我已經忘記，不過倒是記得很清楚，當我幫曾先生化妝的時候，他用手和腿很紮實（故意）亂滑亂磨蹭著我的大腿（當時手有沒有故意的碰到胸部我模糊了 應該有吧），不過當下感覺到現在都還很清楚......這人的動作怎麼那麼奇怪？」她還打了一個比喻：「說真的，別人的錢放在桌上，甚至掉到地板上，我也不可能去拿，因為那是他的。如果我去拿，就是偷。別人錢多，若不是他自己給你，你也不能偷。」言下之意就是女性打扮得再性感，都不是侵犯或去騷擾的理由。馮云的帖文得到很多網民、特別是女性的支持，紛紛留言：「謝謝妳講出來，也遺憾又讓妳回憶起那一次不舒服的回憶。」、「妳很勇敢，要能夠承受酸民酸言酸語，真不簡單。但你的言論有示警作用，是值得的。」、「雖然是20年前，對於當事人是一輩子的噩夢，這不是時間的問題......」

馮云發文撐雞排妹

昨日曾國城如常工作，只透過經紀人表示：「出道三十年來，跟我共事過的工作人員和藝人超過上千人，大家應該都能感受到我對工作的熱忱。未來，我會更加謹慎小心，避免因為工作和節目內容讓任何人有不舒服的感受。希望無論男女老幼，每一個人在工作或生活上，都能受到尊重與關懷，謝謝大家。」馮云隨即再在FB留言反駁，強調自己是希望以文字聲援雞排妹，亦多謝對方讓自己有機會吐出二十幾年前被深埋起來的感受，希望藉此不論對雞排妹，對所有因這類似事件而受過創傷驚嚇的人，同時也對曾國城先生都能有些正面的助益。

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