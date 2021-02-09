紅極一時的日本女子組合SPEED，為紀念25周年，上月推出八碟套裝精選，發表未公開歌曲《Affection》，滿足一班死忠fans。
SPEED四位成員已各散東西，上月38歲生日的上原多香子，自從爆出背住第一任丈夫TENN偷食人夫男星阿部力後，藝人形象宣佈破產，TENN疑得知妻子不忠還自縊身亡，使上原多香子的演藝事業難以翻身，而她在2017年奉子再婚，現任丈夫高山和也是舞台劇作家及演員，不過有指高山在疫情下已經轉行，目前任職銷售員賣太陽能板，他向以前劇團成員自誇每個月能輕易賺逾100萬日圓（約7.3萬港元）收入。
上原多香子與高山和也育有兩歲兒子，兩夫妻一度傳出陷入財困，女方曾獲當地出版社以高價游說拍攝全裸寫真集，她去年又向著名園林設計師石原和幸拜師為徒，但最近她已沒再於Twitter貼園藝照，而日媒就爆料指，上原多香子似乎已放棄園藝，事關石原和幸本安排她出席去年12月的園林藝術活動，但多香子在舉行前卻臨時甩底，令到石原師傅感到困惑及失望，由於丈夫最近轉行後收入穩定，估計多香子才改變主意，現時會專心湊仔做全職主婦。
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