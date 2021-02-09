韓國年度盛事「第41屆青龍電影獎頒獎禮」原定去年12月11日在仁川舉行，不過因為受疫情影響，所以延至今日透過網上方式舉行。而去年大會已宣佈入圍名單，當中影帝方面則屬李秉憲、劉亞仁、李政宰、黃政民及鄭雨盛之爭，而影后方面，就由金喜愛、羅美蘭、申敏兒、全度妍及鄭有美入圍角逐。頒獎禮舉行前一眾入圍演員及頒獎嘉賓都有現身紅地毯，在場內一眾嘉賓都保持距離及戴上口罩兼有膠板作阻隔，頒獎嘉賓頒獎時亦有戴上手套，以防會傳染。

宋仲基打頭陣

頒獎禮正式開始前先由男神宋仲基出場作介紹，他表示：「青龍電影獎這個名字讓很多電影人心動，今天感到有些空虛的不只我一個。我們燦爛微笑的都被口罩遮擋，平凡的日子變得不是理所當然了，就連日常瑣碎的電影也無法安心地享受，對這個現實感到非常心痛。2019年韓國電影累計觀眾人數達到1億多人，但2020年只達到4千萬人，佔三分之一，韓國電影界似乎停止了腳步。但是，即使在這樣的情況下，韓國電影仍然不斷向前發展。」

率先頒新人獎

大會率先頒發男女新人獎，當中由劉台午和姜末琴分別獲得。之後就頒發最多觀眾獎，由《與神同行》導演金容華執導的《白頭山：火山浩劫》以825.2萬觀影人次獲得冠軍，第二名至第五名分別為《南山的部長們》（475.3萬人次）、《從邪惡中拯救我》（435.4萬人次）、《屍殺半島》（381.5萬人次）及《82年生的金智英》（367萬人次）。

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