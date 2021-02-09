Netflix製作的四集犯罪紀錄片《犯罪現場：賽西爾酒店失蹤事件》（Crime Scene：The Vanishing at The Cecil Hotel）明天上架，節目嘗試還原了藍可兒之死的發生經過，而事發的塞西爾酒店（Cecil Hotel）自然成這宗懸案的最大關鍵。

成恐怖片題材

藍可兒的死亡原因仍是個謎，事件實在有太多解不開的疑團，七年來多次成了各地的電影題材，包括張家輝自導自演的2014年靈異電影《盂蘭神功》，故事加入藍可兒案的恐怖元素，電梯的閉路電視場面令人毛骨悚然，大陸亦分別拍過《藍可兒之旅》、《藍可兒案》，Sony Pictures年前也曾買下版權擬拍成電影，就連出事現場塞西爾酒店更引發出創作靈感。

塞西爾酒店於1927年開幕，多年來鬧出不少怪事及離奇謀殺案，有部份更駭人聽聞，包括與1947年發生的「黑色大理花」碎屍案有關，因為死者伊麗莎白修特（Elizabeth Short）曾投宿於此，還有連環殺人狂理察拉米雷茲（Richard Ramirez）、傑克特維格（Jack Unterweger）亦曾分別於1985年、1991年入住塞西爾酒店，故該處又被封為「死亡酒店」。

樂壇天后Lady Gaga於2015年主演的恐怖美劇《美國怪談》（American Horror Story） 系列中，第五季以恐怖酒店作為主題，Gaga在劇中扮演吸血鬼，是科泰茲旅館（Hotel Cortez）的女主人。這間科泰茲旅館由外貌到室內氛圍都令人想起塞西爾酒店，劇情貫穿了現實，第四集就出現曾入住塞西爾酒店的連環殺人狂、有「夜間狙擊手」之稱的理查拉米雷茲。劇中的理查拉米雷茲，跟現實一樣是個撒旦教徒，交代他是死於2013年，並「回魂」到科泰茲參加「惡魔之夜」，出席的還有其他殺人犯。

與此同時，這季《美國怪談》亦把「黑色大理花」碎屍案加入劇中，由荷李活電影《美麗有罪》（American Beauty）女星Mena Suvari演遇害女星伊麗莎白修特，更用特技化妝模仿了伊麗莎白修特的詭異死狀，包括身體被肢解成兩截，嘴唇被割裂形成小丑式笑容等，劇中多個情節明顯也是在影射塞西爾酒店。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！