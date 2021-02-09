Netflix製作的四集犯罪紀錄片《犯罪現場：賽西爾酒店失蹤事件》（Crime Scene：The Vanishing at The Cecil Hotel）今日上架，節目嘗試還原加拿大華裔大學生藍可兒的死亡真相，當中就提到更多藍可兒的背景，更與香港有密切關係。

2013年1月底，加拿大華裔大學生藍可兒赴美到洛杉磯旅遊，入住塞西爾酒店後離奇失蹤，直至2月19日，藍可兒被發現全裸死在酒店頂樓水塔，生前一段升降機閉路電視片段，更引來網絡熱話。藍可兒的父母原來來自香港，1990年由香港移民加拿大，並在溫哥華開設餐館。藍可兒失蹤之時，父母及姐姐都有到美國希望等候好消息，雖然記者會上二人未有發言，但明顯非常憂心，結果卻令人心痛。藍可兒在加拿大哥倫比亞大學主修心理學，成績不錯，但原來她患有躁鬱症，在酒店內曾做出奇怪行為趕走同房，警方相信其躁鬱症引致她在升降機中的怪異行為，但網民對此說法仍然半信半疑，直到今日，藍可兒死亡之謎再次被節目翻出，令不少觀眾都非常關注。

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