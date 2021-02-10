港姐冠軍謝嘉怡日前踩單車做運動期間，大頭蝦遺失銀行提款卡，幸獲好心市民拾獲，並放上社交平台尋失主，有網民認出卡主的英文名字與謝嘉怡一樣，私訊並聯絡到謝嘉怡，最後令謝嘉怡失而復得。今日謝嘉怡出席活動時被問到事發經過，她透露自己有晚去踩單車，打算順便到銀行提款，怎料去到銀行才發現提款卡不翼而飛，當時她相信是自己拿出手提電話時，意外跌出提款卡而不知。

謝嘉怡指事後與拾獲者聯絡並取回失卡，她感到十分開心，因為未來數天是農曆新年假期，銀行休息，她將不能提款。雖然她最後還是因為保安理由要取消提款卡，但她仍感到很開心，可以失而復得。謝嘉怡大讚對方「好好好好人」，她笑言之後收到拾獲者的私訊，指自己忘了趁機合照留念。問到今年的新年願望，謝嘉怡坦言想大家都開心啲，由於過去一年全球都受武漢肺炎疫情困擾，而且她的家鄉英國疫情嚴重，她希望大家今年都可以過得好一點。

「過幾年搵男仔」

雖然謝嘉怡是名「鬼妹仔」，但講到新年安排，她指初一的上午會返公司開工，晚上則會與嫲嫲及姑媽等人食飯，明晚也會去拜神，十分傳統。

講到初三撞正2月14西方情人節，謝嘉怡表示自己未有打算，到時可能會看朋友是否有空可以約會。被問到有無男生約她，她直言：「我唔想搵男仔，我想做自己嘢，maybe過幾年搵男仔啦！」

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