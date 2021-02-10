由男神宋仲基主演的tvN劇集《Vincenzo》，將於20日播出，劇組今日再公開多張宋仲基的新劇照。今次公開的劇照是描述宋仲基回韓國的過程，照片中見到宋仲基於漆黑的夜晚，用槍對準某人，表情非常冷酷。另外兩張劇照就見到宋仲基穿上西裝現身機場及巴士站，一路上都表情嚴肅。劇組就預告，宋仲基去到陌生的韓國，將體驗到更加危險的事。

失李智雅陷絕望

另外，韓國女星李智雅、金素妍及元祖女團S.E.S成員Eugene等人主演的SBS人氣韓劇《Penthouse》，亦將於19日播出第二季，連日來劇組都有公開新劇照造勢，今日就公開了朴恩碩的新劇照。

李智雅於上一季的結尾中被賜死，劇中她跟朴恩碩有感情線，而於新劇照中，就見到朴恩碩露出悲傷的眼神，跟上一季中高傲的形象截然不同，似乎因為失去李智雅而陷入絕望中，令人好奇他會如何復仇。

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