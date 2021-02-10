前無綫藝人陳潔玲（Christy）於2017年離開大台，開始與朋友合資創業，不過早前她卻被鍾舒漫（Sherman）追討44,286元退股款項，而Sherman更透過律師入稟小額錢債審裁處處理追討款項及訟費，案件將安排於明年3月13日審查文件及排期審訊。陳潔玲與Sherman的錢銀瓜葛未解決，不過她就投訴王維基創辦的HKTVmall，指其網店無故被停業一星期，令她損失了5位數營業額。

陳潔玲今日在facebook中出post，反問HKTVmall為何整唔見貨唔賠貨錢之餘，更要罰錢？除此之外，她又指對方亦無故將她的網店變為「non-business day」，令她的網店被停業一星期，雖然她有向HKTVmall方面尋求解決方法後亦未能解決問題。「出錯就要修正和解決，但係點解同你哋兩個CS傾足成日，結果都解決唔到問題？其實每個月拆商家咁多commission，但係出錯率咁高，你哋好意思嗎？」而她亦指因對方犯錯，搞砸了她新年檔期的銷售部署，而她最後留言更嘲「多謝晒，王維基先生」。與陳潔玲同是苦主的網民，看完她的post後紛紛留言，有人表示HKTVmall的合約條款話改就改，又有人話給了10萬還要俾錢「買廣告位」等，亦有很多網民直接tag了王維基的FB賬號。

系統出錯「被停業」約一星期

對於在網上鬧爆HKTVmall，陳潔玲回覆《蘋果》時表示自己在HKTVmall賣精品及嬰兒用品網店「girlboss」因系統問題被對方無故顯示為「休息」，要等到初五才能營業：「正常嚟講CS（HKTVmall）要send email問長假期會唔會開門，然後俾份表我哋去填，因系統今次出問題，好多商戶都收唔到email，就算連好大嘅商戶都冇收到，咁個系統就會自動當我哋初不至四都唔開門，但如果你初一至初四都唔開，個系統就會自動將你間舖閂咗。」陳潔玲指由於問題對商戶毫無保障，故她覺得HKTVmall方面要正視這個問題：「佢嘅嘅平台有好多唔同嘅商戶都遇過呢啲問題，呢啲出錯亦都唔係一次，已經好多次。我唔可以因為網店畀佢閂咗一星期而叫我啲員工唔好返工，我都係要照出糧、照交租。其實好簡單，既然係系統出錯，我而家同你反映返件事，可唔可以幫我哋開返間舖呢？但佢哋話唔得、做唔到囉，公司系統個程序係咁囉。」

生意冇咗仲要被罰錢

陳潔玲表示因系統問題令她損失了5位數的營業額，造成非常大的損失：「因為新年檔期又叠住情人節，對網上嚟講係一個好黃金嘅檔期，唉~」除了這問題外，她又指當收貨員收了貨物後，無論在運送途中「唔見咗」又或是令貨物損壞，HKTVmall不會負責之餘，更會被罰錢，令她要負擔三重損失：「首先我哋損失一單生意，第二我哋唔見咗嗰件貨就好似石沈大海咁唔知去咗邊，搵唔返，而佢哋亦唔會賠貨錢俾我哋之餘，佢哋個機制係如果你有任何一個order取消，佢哋每單要罰我哋$100。」她指當自己舖頭出貨後，HKTVmall的工作人員也會簽收作實，而簽收後的貨物在哪裏或是出現任何狀況，已不是她能控制：「交咗俾佢嘅同事但最後件貨唔見咗嘅話，點解個責任會轉嫁喺我哋小商戶度？有同佢哋CS反映但永遠都係問唔到答案，對我嚟講好簡單，冇咗單生意，算喇！但最少貨錢要賠返俾我，同埋點解你仲要罰我錢？呢個好荒謬！」

雖然面對種種不合理，但陳潔玲指因為合約問題以及其平台流量不俗，故仍會繼續選用，但她亦希望對方真的能正視所有問題：「出錯唔緊要，但出錯要修正同要解決件事，但呢個錯（系統問題）我接受唔到，造成咗咁多商戶唔方便，佢哋可唔可以優化返個系統？所以我覺得好有需要反映返出嚟！如果我哋有呢個損失，佢哋有冇諗過點樣合理嘅補償或彌補返我哋小商戶嘅損失。」

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